Gisdol will HSV "mit Leichtigkeit" aus Tief führen

Markus Gisdol will den "Dino" Hamburger SV mit "Leichtigkeit" aus der Krise führen und die Hanseaten auch in der 54. Auflage der deutschen Bundesliga in der obersten Spielklasse halten. Am Montag gab der 47- Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung als Nachfolger des geschassten Bruno Labbadia die Marschroute für die kommenden Wochen aus: "Wir wollen kleine Schritte vorwärtskommen."