Gerrard vor Karriereende & Rückkehr nach Liverpool

Grund: Der 36- Jährige schied mit seinem Team Los Angeles Galaxy am Sonntag im Play- off- Viertelfinale der Major League Soccer gegen die Colorado Rapids aus. Gerrards Vertrag in Nordamerika läuft nun aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Foto: GEPA

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hatte zuletzt bereits eine mögliche Rückkehr nach Liverpool angedeutet: "Keiner sollte überrascht sein, wenn wir einen Platz für Stevie finden werden." Gerrard war im Jahr 2015 nach 17 Jahren und 708 Pflichtspielen für Liverpool in die USA gewechselt.

Foto: APA/EPA/KIERAN GALVIN