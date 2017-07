Genial! Robert Zulj wechselt zur TSG Hoffenheim

"Ich bin sehr glücklich über die Chance, mich auf diesem hohen Niveau beweisen zu dürfen", sagt Zulj, der nach 85 Zweitliga- Spielen mit 19 Toren und 15 Vorlagen nun Greuther Fürth den Rücken kehrt. "Ich weiß sehr genau, dass ich jetzt für einen Klub spielen darf, der eine überragende Bundesliga- Saison absolviert hat - und der über einen starken Kader verfügt."

Von Klubseite her streute Sportdirektor Alexander Rosen dem Neuzugang bei der Präsentation ebensolche. "Robert war in der abgelaufenen Saison eine der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der Zweiten Liga!" Vor allem die "starke Technik und die gute Spielübersicht" haben es Rosen und Co. im Kraichgau angetan.

Hoffenheim verwies in diesem Zusammenhang auf die jüngst vom "Kicker" veröffentlichte "Rangliste des deutschen Fußball", in der Zulj Platz 1 unter den offensiven Mittelfeldspielern der zweithöchsten Spielklasse errungen hatte. Zulj ist übrigens der dritte Österreicher bei der Truppe von Cheftrainer Julian Nagelsmann neben den ebenfalls im Sommer neu hinzugekommenen Florian Grillitsch und Stefan Posch.