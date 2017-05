Geldwäsche! Ex- Barca- Boss Rosell in Haft

Konten des Ehepaares mit Einlagen von insgesamt 35 Millionen Euro seien zudem gesperrt worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Rosell hatte bei Barca von 2010 bis 2014 das Sagen. Ihm wird nach Medienberichten vorgeworfen, eine Bande angeführt zu haben, die Einnahmen aus Bildrechten von Profis gewaschen und dafür Provisionen kassiert haben soll.

Die Polizei habe im Rahmen der vom Ermittlungsrichter am Obersten Gericht angeordneten Aktion in Katalonien und Andorra auch Wohnungen und Büros durchsucht. Es gehe unter anderem um Geschäfte, in die auch der frühere brasilianische Verbandsboss Ricardo Teixeira verwickelt sein soll und bei denen mehr als 15 Millionen Euro gewaschen worden sein sollen, schreibt "El Mundo" in der Onlineausgabe.

Foto: ImageForum

Gegen Rosell ermittelt die spanische Justiz auch in einem Verfahren gegen Barcelona- Star Neymar. In dem Fall geht es um Betrug beim Wechsel des Brasilianers vom FC Santos nach Barcelona im Sommer 2013. Neben Neymar und Rosell müssen hier auch die Eltern des 25- jährigen Stürmers, die beiden verwickelten Vereine sowie Barcelona- Klubboss Josep Bartomeu demnächst auf die Anklagebank.