Zwei Siege zum Start einer WM- Qualifikation gab es für Fußball- Österreich zuletzt 1982, damals erfolgte dann auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Spanien. Danach klappte es nicht mehr mit dem "Sieges- Doppel", nach dem 2:1- Sieg vor einem Monat in Georgien bietet sich gegen EM- Semifinalist Wales, den Teamchef Marcel Koller als Gruppenfavoriten sieht, wieder die Möglichkeit dazu - was Blickrichtung WM 2018 ein nicht unwichtiger Schritt wäre.