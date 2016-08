Garcia sieht RB Salzburg nur mehr als Liefering A!

Das riecht nach Mega- Ärger bei Meister Red Bull Salzburg! Wenige Tage nach dem knappen Nicht- Einzug in die Champions League und nur knapp eine Stunde vor dem Bundesliga- Hit gegen Rapid (siehe Video oben) am Sonntag ließen die "Bullen" ihren Defensivspieler Bernardo zu RB Leipzig ziehen. Sehr zum Unmut von Coach Oscar Garcia, wie man im ORF- Interview kurz vor Anpfiff im Allianz Stadion deutlich erkennen konnte. "Wir haben jetzt zwei Ausbildungsmannschaften. Liefering A und Liefering B", spottete der Spanier über die offensichtlichen Nicht- Ambitionen am Schauplatz Salzburg…