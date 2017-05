Fußballer (20) stirbt nach Match an Blutgerinnsel!

Es gibt Situationen, da rückt der Sport ganz weit in den Hintergrund. In Oberndorf (NÖ) wird der Fußball wohl so schnell niemanden mehr interessieren. Denn der Verein, der auf Rang zwei der Gebietsliga West steht, trauert um Markus Glinz. Der Mittelfeld- Akteur erlitt beim Spiel am Sonntag gegen Oed/Zeillern einen Schien- und Wadenbeinbruch. Was auch ein Vereinsfunktionär, der nicht namentlich genannt werden will, bestätigt.