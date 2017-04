Fußball- Wien droht historische Pleite!

Gut, es gibt ja noch den Cup als "Rettungsanker", als zweite Chance für die Austria, als einzige für Rapid.

Foto: GEPA

Aber: Erstens steht Mittwoch erst das Viertelfinale auf dem Programm, zweitens geht es gegen Gegner, gegen die man letzten Samstag nicht gewinnen konnte. Die Austria kassierte gegen die Admira eine bittere und berechtigte Pleite, Rapid holte in St. Pölten einen Punkt Ergebnisse, die nicht gerade für Selbstvertrauen in der Bundeshauptstadt sorgen. Und das große Zittern vor einem K.o. ist am Mittwoch bei den beiden Wiener Großklubs sicher größer als bei den zwei blau- gelben Vereinen. Die können locker und selbstbewusst in die beiden Cup- Duelle gehen.

Hier im Video sehen Sie Austrias überraschende Heimpleite gegen die Admira:

Video: SKY

In Hütteldorf hätte sich mit einer Cup- Pleite der Traum von Europa endgültig erledigt, in Favoriten bleibt dann noch die Hoffnung Meisterschaft. Da Sturm und Altach im Cup bereits weg sind, reicht Platz vier nur, wenn RB Salzburg das Double holt.

Gibt's die totale Blamage?

Fußball- Europa ohne Wien? Noch ist es nicht so weit, kann die historische Pleite verhindert werden. Seit der Einführung des Europacups 1955/56 war stets ein Klub aus der Bundeshauptstadt dabei, gab es nur drei Saisonen, in denen weder die Austria noch Rapid nicht mitspielten da hielt der Sportclub Wiens Fahnen hoch. Violett und Grün- Weiß sind gefordert, die totale Blamage zu verhindern!

Peter Klöbl, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 27 18 5 4 42 59 2. Altach 27 15 4 8 5 49 3. Sturm Graz 27 15 3 9 20 48 4. Austria 27 15 2 10 9 47 5. Admira 27 10 6 11 -12 36 6. Wolfsberg 27 9 5 13 -14 32 7. Rapid 27 7 10 10 6 31 8. St. Pölten 27 7 7 13 -16 28 9. Mattersburg 27 7 6 14 -16 27 10. Ried 27 7 2 18 -24 23