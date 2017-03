Fuß- OP! FC Bayern zwei Spiele ohne Manuel Neuer

Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München muss in den nächsten beiden Bundesligaspielen auf Tormann Manuel Neuer verzichten. Wie der Spitzenreiter am Donnerstag mitteilte, musste sich der 31- Jährige aufgrund einer Trainingsverletzung am linken Fuß am Mittwochabend einer kleinen Operation unterziehen. Der Eingriff sei optimal verlaufen.