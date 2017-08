Fuchs verliert mit Leicester unglücklich in London

Bereits in der zweiten Minute brachte der französische Neuzugang Alexandre Lacazette Arsenal mit 1:0 in Führung. Der Meister von 2016 zeigte sich aber nicht lange geschockt. Der Japaner Shinji Okazaki glich bereits in der fünften Minute aus.

Vardy- Show ohne Happy End

Nach einer halben Stunde brachte Stürmer- Star Jamie Vardy die Gäste aus Leicester dann mit 2:1 in Führung. Danny Welbeck glich aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:2 aus.

Mit einem sehenswerten Kopfball machte Vardy seinen Doppelpack perfekt und schoss Leicester zum zweiten Mal in London in Führung (56.). Lange sah das Team von Christian Fuchs wie der sichere Sieger aus. Bis in die Schlussphase hinein hielt die Führung.

Als sich viele Anhänger der "Gunners" schon mit einem Fehlstart auseinandersetzten schlugen aber die Joker zu. Zunächst glich Aaron Ramsay nach 83 Minuten aus. Nur zwei Minuten später stellte der ebenfalls eingewechselte Olivier Giroud auf 4:3 und sicherte Arsenal den Auftaktsieg.