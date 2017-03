Fuchs feiert mit Leicester vierten Sieg in Folge

Das entscheidende Tor durch Gary Cahill fiel erst in der 87. Minute, Arnautovic spielte durch. Willian (13.) schoss Chelsea per Freistoß in Führung. Jonathan Walters (38.) erzielte mit einem Elfmeter den Ausgleich für Stoke, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult worden war. Durch den Sieg hat Chelsea in der Tabelle 69 Punkte und damit vorerst 13 Zähler Vorsprung auf die beiden punktgleichen Liga- Konkurrenten Tottenham Hotspur und Manchester City, die erst am Sonntag spielen.

Mahrez, Huth und Vardy treffen

Für Leicester trafen Riyad Mahrez (5.), Robert Huth (7.) und Jamie Vardy (38.). Manuel Lanzini (20.) und Andre Ayew (63.) trafen für West Ham. Zählt man auch die Champions League dazu, war es bereits der vierte Pflichtspielerfolg en suite. Als dritter Österreicher war am Samstag Sebastian Prödl im Einsatz, mit Watford musste sich der ÖFB- Teamverteidiger bei Crystal Palace 0:1 geschlagen geben.