Fredy Bickel: "Ich sehe, dass die Mannschaft lebt"

Während sich die Austria vom Knockout in der Europa League nicht erholte, auch in St. Pölten mit 1:2 patzte, verlor Herbstmeister Sturm Platz eins an Altach: Denn Salzburg gewann den Bundesliga- Hit in Graz 1:0. Und in Hütteldorf hieß es am Samstag "Grüezi mitenand". Rund um Rapids 3:1 gegen Ried (siehe Video oben) hatte Fredy Bickel bei seiner Präsentation viel zu sagen.