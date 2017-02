Franco Foda verlängert Vertrag bei Sturm bis 2019

Franco Foda bleibt auch nach dieser Saison Trainer des SK Sturm Graz! Einen Tag vor dem Start ins Frühjahr beendeten die Grazer die Diskussionen um die Zukunft des Deutschen. Foda verlängerte seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. Genauso wurde auch Co- Trainer Thomas Kristl bis Sommer 2019 an den Klub gebunden. "Die täglichen Fragen haben nun ein Ende. Wir haben so Kontinuität am Trainersektor, und das ist gut für die Weiterentwicklung der Mannschaft", sagte Sport- Geschäftsführer Günter Kreissl.