Flugzeug- Probleme: Altach sitzt in Belgien fest

Fußball- Bundesligist SCR Altach sitzt nach dem gelungenen Europacup- Auftritt bei KAA Gent (1:1) in Belgien fest. Wegen eines technischen Problems des Flugzeuges konnten die Vorarlberger am Freitag nicht wie geplant nach Wien abheben. Stattdessen waren sie in Oostende zum Warten verdammt.