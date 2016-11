FIX! Southgate ist neuer englischer Teamchef

Allardyce hatte im September nach nur 67 Tagen sein Amt wieder abgeben müssen. Reporter hatten ihn, getarnt als vermeintliche Geschäftsleute, heimlich gefilmt, wie er über Tricks sprach, mit denen man die Transferregeln des englischen Fußball- Verbands aushebeln könne.

Sam Allardyce Foto: ASSOCIATED PRESS

Southgate, der bisherige Trainer der U21- Auswahl, übernahm nach dem Rücktritt von Allardyce vorerst die Nationalmannschaft. In den vier Spielen seit seiner Ernennung blieb das Team ungeschlagen. Noch im Sommer hatte Southgate, der als Profi 57 Länderspiele für England bestritten und das EM- Halbfinale 1996 erreicht hatte, den Chefposten abgelehnt, änderte nun aber seine Meinung.

Foto: AP

Southgate: "Ich bin extrem stolz"

"Ich bin extrem stolz, zum englischen Teamchef ernannt worden zu sein", erklärte Southgate in einer ersten Reaktion. "Mir ist aber auch bewusst, dass es eine Sache ist, den Job zu bekommen. Nun will ich den Job auch erfolgreich machen." Southgate liegt mit seiner Mannschaft in der WM- Quali- Gruppe F mit drei Siegen gegen Malta, Schottland und die Slowakei bzw. einem Remis gegen Slowenien auf Platz eins. "Ich habe es voll und ganz genossen, in den vergangenen vier Spielen mit den Spielern zu arbeiten, und denke, dass das Potenzial groß ist. Für mich beginnt jetzt die harte Arbeit."