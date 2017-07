Fix! Salzburg würde auf Gorgon- Klub Rijeka treffen

Gorgon bereitete auch das 4:0 durch Stefan Ristovski (64.) vor, ehe er in der 68. Minute ausgetauscht wurde. Betreut wird Rijeka vom ehemaligen GAK- Legionär Matjaz Kek. Salzburg empfängt Maltas Champions Hibernians FC erst am Mittwochabend (20.30 Uhr) zum Rückspiel in Wals- Siezenheim. Das Hinspiel hatten die Mozartstädter mit 3:0 gewonnen.

Alle Dienstag- Ergebnisse in der CL- Qualifikation:

The New Saints (WAL) - HNK Rijeka 1:5 (0:1)

Hinspiel 0:2 - Rijeka mit Gesamtscore von 7:1 weiter

Vikingur (FRO) - Hafnarfjördur (ISL) 0:2 (0:0)

Hinspiel 1:1 - Hafnarfjördur mit Gesamtscore von 3:1 weiter

Samtredia (GEO) - Karabach Agdam (AZE) 0:1 (0:1)

Hinspiel 0:5 - Karabach mit Gesamtscore von 6:0 weiter

Alashkert (ARM) - BATE Borisow (BLR) 1:3 (1:2)

Hinspiel 1:1 - Borisow mit Gesamtscore von 4:2 weiter

Vardar Skopje (MKD) - Malmö FF 3:1 (0:1)

Hinspiel 1:1 - Vardar mit Gesamtscore von 4:2 weiter

FK Astana (KAZ) - Spartaks Jurmala (LAT) 1:1 (0:0)

Hinspiel 1:0 - Astana mit Gesamtscore von 2:1 weiter

Buducnost Podgorica - Partizan Belgrad 0:0

Hinspiel 0:2 - Partizan mit Gesamtscore von 2:0 weiter