Fix! Salihamidzic neuer Bayern- Sportdirektor

Hasan Salihamidzic wird neuer Sportdirektor des FC Bayern. Der 40- jährige Ex- Profi wurde am Montag in München von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl- Heinz Rummenigge vorgestellt. Der Bosnier ist Nachfolger von Matthias Sammer, der vor einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen beim deutschen Fußball- Rekordmeister als Sportvorstand ausgeschieden war.