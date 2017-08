Fix! Lazaro wechselt von den "Bullen" zur Hertha

Nach der einjährigen Leihe besitzt Hertha dann eine Kaufoption für den ÖFB- Teamspieler. Auch der Salzbuger Sportdirektor Christoph Freund bestätigte den Wechsel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Admira.

"Valentino Lazaro ist mit 14 Jahren zu uns gekommen und hat den Sprung in die 1. Mannschaft sehr schnell geschafft. Er steht für unsere Philosophie und unseren Weg und wir wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste", so Freund.

Lazaro selbst zeigte sich in einer Pressemitteilung der Herthaner sehr zufrieden. "Ich bin überglücklich, dass der Wechsel geklappt hat. Der Kontakt zu Hertha BSC war schon länger da. In all den Gesprächen mit Michael Preetz und Pál Dárdai hatte ich ein gutes Gefühl, ich habe gespürt, dass mich der Verein verpflichten möchte", so der Mittelfeldspieler.