Fix! FIFA beschließt WM mit 48 Teams ab 2026

Jetzt kommt die XXL- WM! Das FIFA- Council hat die umstrittene Aufstockung der Teilnehmerzahl beschlossen. Ab dem Turnier 2026 werden erstmals 48 statt der bisher 32 Mannschaften um den Titel spielen, entschied der Rat des Fußball- Weltverbandes am Dienstag in Zürich. Die Entscheidung sei "einstimmig" gefallen. Die erste Turnierphase der WM in neun Jahren soll in 16 Gruppen mit je drei Nationen ausgespielt werden.

Weitere Details wollte die FIFA nach der Sitzung des Rats am Dienstag verkünden. 2018 in Russland und 2022 in Katar findet die WM noch mit 32 Teams statt. Was bedeutet die neue Reform genau? Mehr kleine Nationen haben die Chance sich zu qualifizieren. Europa war mit bisher 13 WM- Startern Spitzenreiter im Ranking.

Kritik aus Deutschland

Während man in Tahiti über die Entscheidung jubelt, sieht man in Europa das neue Format eher kritisch. "Man muss aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht mit zu vielen Spielen, weil die Qualität darf nicht leiden", sagt DFb- Coach Joachim Löw. Die Gesamtzahl der WM- Spiele steigt von 64 auf 80 Partien.

Foto: APA/EPA/ANDREAS GEBERT

Ob es wie von FIFA- Präsident Gianni Infantino angeregt bei der WM in neun Jahren keine Unentschieden mehr geben und jede Partie auch in der Gruppenphase bei Gleichstand mit einem Elfmeterschießen entschieden werden wird, steht allerdings noch nicht fest.

Auch die Verteilung der Startplätze pro Konföderation wurde noch nicht beschlossen. Nach derzeitigem Stand soll die sportpolitisch brisante Frage der Quotenplätze voraussichtlich bis zum FIFA- Kongress im Mai in Bahrain endgültig geklärt werden.

Europa hat derzeit mit 13 Startern das größte Kontingent. Infantino hatte besonders Afrika und Asien mehr WM- Teilnehmer versprochen. Für ÖFB- Präsident Leo Windtner war indes klar, dass auch Europa "entsprechend seiner sportlichen Stärke" mehr Startplätze erhalten soll. "Wenn dabei überproportional nur andere Konföderationen profitieren, dann ist dies nicht im Sinne des Fußballs", meinte Windtner.