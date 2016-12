Fink: "Ich kann nicht 70.000 ins Stadion zaubern!"

Gähnende Leere in den Stadien (4885 beim Hit Austria gegen Salzburg, 3100 bei Rapids Gastspiel in Mattersburg, 1346 in St. Pöltens NV- Arena), dazu unwirtliche Bedingungen wie ein Schneesturm im Happel- Stadion - Fußball am 30. November 2016 in Österreich. In der großen Tipico- Analyse zeigte sich auch Experte Michael Konsel über die "Wahnsinns- Kulisse" beim großen Schlagerspiel schockiert - zu sehen oben im Video!