Fink: "Haben das Ziel, Meister zu werden!"

"Krone": Erst Dritter, dann Zweiter, ist das logische Ziel für Ihre dritte Saison als Austria- Coach der Titel?

Thorsten Fink: Wir haben das Ziel, Meister zu werden, ganz klar. Wir wissen aber, dass es sehr schwierig wird, Salzburg vom Thron zu stoßen. Allerdings wechselte Red Bull den Trainer. Vielleicht tut ihnen das ja nicht so gut. Ist dem so und Salzburg schwächelt, sind wir da!

Apropos Salzburg. Ihr ORF- Interview nach eurer 2:3- Niederlage im Mai hat schon jetzt Kultstatus. Wie denken Sie nach ein paar Wochen Urlaub, mit etwas Abstand darüber?

Dass das solche Wellen schlägt, auch bei mir daheim in Deutschland, damit habe ich nicht gerechnet. Manchmal muss ich einfach rauslassen, was ich denke. Und so war's an diesem Tag. Das Feedback war überwiegend positiv. Aber: Ich habe überhaupt nichts gegen Pariasek, die Sache ist gegessen. Unterm Strich ist Fußball eine Unterhaltungssendung. Die Leute amüsierten sich köstlich - dann passt das schon.

Nach dem Abgang von Lukas Rotpuller habt ihr vor allem in der Innenverteidigung Handlungsbedarf, wer ist Ihr Wunschkandidat?

Wenn die Verpflichtung von Heiko Westermann klappt, würde mich das sehr freuen. Er ist ein absoluter Top- Profi, ein typisch deutscher Spieler. Er könnte in Amsterdam ein Jahr seinen Vertrag aussitzen, bekäme dort sicher mehr Geld, aber will spielen. Und eines kann ich versprechen: Wenn Heiko kommt, wäre er fitter als alle anderen! Er trainiert jeden Tag wie ein Irrer. Heiko wäre ein idealer Leithammel für unsere jungen Spieler.

Einer dieser ist Osman Hadzikic, der aufgrund der Verletzung von Robert Almer weiter eure Nummer eins ist …

Und damit habe ich nicht das geringste Problem. Osman spielte letzte Saison 13- mal zu null, kein schlechter Wert für einen 21- Jährigen! Und ich bin mir sicher, dass er als Tormann jedes Jahr noch besser wird. Osman hat eine große Karriere vor sich.

Die Vorbereitung hat begonnen, würden Sie sich als Schleifer bezeichnen?

Na ja. Wir sind in meiner Ära stets gut aus den Startlöchern gekommen, dafür wollen wir auch jetzt die Basis legen. Das erste große Ziel ist das erneute Erreichen der Europa- League- Gruppenphase, dafür müssen wir gerüstet sein.

Alex Hofstetter, Kronen Zeitung