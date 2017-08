Finaltraum geplatzt! ÖFB- Damen scheitern vom Punkt

Schade! Österreich hat den Einzug ins Finale der Frauen- EM verpasst. Die ÖFB- Auswahl verlor am Donnerstagabend in Breda nach torlosen 120 Minuten erst im Elfmeterschießen 0:3 gegen Dänemark. In der Anfangsphase hatte Sarah Puntigam einen Handelfmeter verschossen. Auch in der Entscheidung scheiterten dann alle drei ÖFB- Damen vom Punkt.