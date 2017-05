"Finale bedeutet nichts - nur der Titel zählt!"

Bereits vor zwei Jahren war die "Alte Dame" nahe an Europas Thron gewesen. Doch das war damals eine große Überraschung gewesen. Obwohl Juventus im Halbfinale Real Madrid eliminiert hatte, war man im Endspiel von Berlin gegen Barcelona, das man dann auch 1:3 verlor, krasser Außenseiter gewesen. Das wird diesmal in Cardiff nicht mehr der Fall sein.

Foto: AFP

So wie Juventus durch diese Champions League rollte, wird dies ein Endspiel auf Augenhöhe. Im Viertelfinale warfen die Turiner Top- Favorit Barcelona mit 3:0 und 0:0 aus dem Bewerb, im Semifinale überwältigte man Monaco mit 2:0 und 2:1 souverän. Die Mannschaft präsentiert sich als homogene Truppe, stark sowohl in der Defensive als auch der Offensive.

Top- Stars verkauft

Mittlerweile zählt auch der Kader wieder zur europäischen Elite. Obwohl Juventus, da es nun einige Jahre eben nicht zum obersten Zirkel der Top- Vereine zählte, immer wieder zum Verkauf von Stars wie Pogba, Vidal oder Morata gezwungen war. So standen im Rückspiel gegen Monaco nur noch drei Mann, die auch das Champions- League- Endspiel gegen Barca begonnen hatten, in der Startformation (wenngleich Chiellini 2015 nur gesperrt fehlte, andererseits Marchisio gegen die Franzosen schon früh eingewechselt wurde).

Am Sonntag kann Juventus mit einem Remis bei Roma Meister werden, nächste Woche gegen Lazio die Coppa Italia holen. Die ersten beiden Stufen zum Triple. Doch die nationalen Trophäen holte Juve in den letzten beiden Jahren auch schon, wirklich wichtig ist die Champions League.

Foto: AFP

Demgemäß enthusiastisch feierten die Spieler in der Kabine den Einzug ins Finale. Und Ikone Gianluigi Buffon äußerte sich auf Twitter euphorisch: "Für unsere Taten wird man sich an uns erinnern. Für unsere Fähigkeit, das Unmögliche zur Realität zu machen. Jetzt ist unsere Zeit." Am 3. Juni in Cardiff.

Kronen Zeitung