FIFA- Weltrangliste: ÖFB- Team macht einen Platz gut

Österreichs Nationalteam hat in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA- Weltrangliste einen Platz gutgemacht und liegt nun auf Rang 35. Irland, am 11. Juni in Dublin nächster Gegner der ÖFB- Auswahl in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018, scheint unverändert auf Rang 26 auf.