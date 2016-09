FIFA schafft Anti- Rassismus- Task- Force ab

Die FIFA hat ungeachtet großer Sorgen vor der WM 2018 in Russland ihre Task Force gegen Rassismus aufgelöst. Künftig würden Diskriminierungsthemen innerhalb der Administration behandelt, betonte Generalsekretärin Fatma Samoura am Montag. "Die Task Force hatte ein sehr spezielles Mandat, das unserer Meinung nach erfüllt wurde. Ihre Empfehlungen sind nun in ein starkes Programm eingeflossen", sagte die Senegalesin.