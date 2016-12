FIFA denkt an Benimmregeln für Kicker- Proteste

Der ehemalige Profi von Ajax Amsterdam und dem AC Milan ist seit Oktober leitender FIFA- Beauftragter für Technische Entwicklung. In dieser Funktion ist er auch für das Schiedsrichterwesen zuständig. Beim Rugby etwa diskutieren in zweifelhaften Fällen nur Teamkapitän und Schiedsrichter. "Es sind eine Menge Emotionen im Spiel und das ist gut so - aber wir müssen das auch kontrollieren", sagte van Basten weiter.

Der frühere niederländische Teamchef äußerte sich erneut positiv über die ersten Erfahrungen mit dem Video- Beweis: "Wir versuchen, ein gutes Produkt herzustellen - dynamisch, aufregend, am Ende aber auch ehrlich." Bei der Club- WM vor Weihnachten war der Video- Beweis erstmals angewendet worden. Das System erlaubt es den Schiedsrichtern, das Spiel zu stoppen und sich bei spielentscheidenden Situationen noch einmal zu vergewissern