FC Sevilla bleibt an Real Madrid dran

Der Franzose Wissam Ben Yedder rettete den Gastgebern in der Nachspielzeit den Sieg, nachdem er Sevilla in der 74. Minute auch in Führung gebracht hatte. Ben Yedder hatte zuletzt schon in der Champions League gegen Olympique Lyon für den 1:0- Erfolg gesorgt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Alaves besorgte Victor Laguardia (84.).

Wie Real spielen auch der FC Barcelona und Atletico Madrid erst am Sonntag.

Primera Division, 7. Runde:

Freitag

Real Sociedad - Betis Sevilla 1:0

Samstag

Granada - Leganes 0:1

FC Sevilla - Alaves 2:1

CA Osasuna - Las Palmas 18.30 Uhr

Deportivo La Coruna - Sporting Gijon 20.45 Uhr

Sonntag

Valencia - Atletico Madrid 12 Uhr

Real Madrid - Eibar 16.15 Uhr

Espanyol Barcelona - Villarreal 18.30 Uhr

Malaga - Athletic Bilbao 18.30 Uhr

Celta de Vigo - FC Barcelona 20.45 Uhr