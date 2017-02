FC Bayern München startet eigenen Fernsehsender

Der FC Bayern München startet einen eigenen Fernsehsender, der künftig rund um die Uhr über den deutschen Rekordmeister berichten wird. Der Startschuss für FC Bayern.tv live erfolgt am Montag um 11 Uhr, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Im Video oben sehen Sie Bayerns Last- Minute- Remis gegen Hertha!