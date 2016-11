FC Bayern kassiert in Rostow blamable 2:3- Watsch'n

Autsch! Bayern München hat sich in der Champions League gehörig blamiert. Der deutsche Rekordmeister kassierte in Russland beim FK Rostow eine peinliche 2:3- Niederlage, blieb im dritten Pflichtspiel in Folge sieglos und ließ die Chance auf den Sieg in der Gruppe D bereits am frühen Abend ganz klein werden. Atletico Madrid machte allen Hoffnungen später gegen PSV Eindhoven mit einem lockeren 2:0 dann endgültig den Garaus - und steht damit als Gruppensieger fest.