FC Barcelona zerlegt Osasuna mit 7:1!

Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Meisterschaft in Torlaune gezeigt. Gegen Schlusslicht Osasuna siegten die Katalanen am Mittwochabend mit 7:1. Lionel Messi schoss zwei Tore für die Hausherren, nach etwas mehr als einer Stunde tauschte Trainer Luis Enrique seinen Superstar aus. Luis Suarez saß drei Tage nach dem Sieg im Clasico nur auf der Bank, Neymar noch eine Sperre ab.