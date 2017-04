FC Barcelona lockt "Bullen"- Coach Oscar Garcia!

Zu wenige Talente haben in den letzten Jahren den Sprung aus der Talenteschmiede "La Masia" direkt in die Kampfmannschaft geschafft. Das spielt im Rennen der Nachfolgekandidaten Salzburgs Trainer Oscar in die Karten. Vor allem Barca- Präsident Bartomeu soll im Salzburger Meistermacher einen jungen, international aber vor allem auch in der Arbeit mit Youngsters sehr erfahrenen Mann sehen. Weiteres Plus: Im Gegensatz zum aktuellen Topkandidaten Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) wird Oscar als früherem Masia- Schüler und Barça- Kicker die Kraft eingeräumt, den "Club" wieder zu vereinen.

Das alles ließ Oscar am Samstag in Wolfsberg aber kalt: Der Spanier durfte nach nur 83 Sekunden über das 1:0 jubeln - Valon Berisha verwertete einen Foulelfer. Lainer fixiert in Minute 62 den 2:0- Endstand. Für Salzburg war es der zwölfte Sieg aus den letzten 13 Spielen. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Oscar.

Valentin Snobe/Philipp Grill, Kronen Zeitung