"FC AMS" - diese Austro- Kicker sind noch zu haben!

"Die verdienen zu viel", "Scheiß- Millionäre", "verwöhnte Bubis" - Fans sind oftmals schnell damit, ihre Helden von gestern zu verteufeln, wenn es mal bei den Klubs nicht so läuft. Wenn es aber bei einzelnen Spielern nicht läuft und sie arbeitslos werden, interessiert das kaum jemanden. sportkrone.at vergisst allerdings nichts und niemanden, daher haben wir uns die Liste der derzeit als Fußballer arbeitslosen österreichischen Kicker angeschaut und ein Team zusammengestellt, das in der Bundesliga womöglich gar nicht mal so schlecht dastehen würde…