Fassungslosigkeit nach 0:24 (!) von Polster- Klub!

Ungläubige Blicke. Kopfschütteln. Fassungslosigkeit. Nicht bei der Wiener Viktoria. Sondern bei Gegner Wienerberg. Der eine bessere U18- Auswahl der Meidlinger mit 24:0 abschoss. Auf der Bank saß Reserve- Coach Ibrahim Ikis. Während parallel die Kampfmannschaft der Wiener Viktoria unter der Leitung von Coach Toni Polster in Liesing trainierte. Für das Toto- Cup- Finale am Dienstag gegen Elektra.

Was auch der Grund war, warum Viktoria- Obmann Roman Zeisel bei Wienerberg um eine Verlegung des Meisterschaftsspiels bat. "Letzten Donnerstag! In so kurzer Zeit geht das nicht, wir haben 15 Nachwuchsmannschaften, sieben Untermieter", will sich Wienerberg- Coach Schönberger keinen Schwarzen Peter zuschanzen lassen. "Wenn man will, dann geht alles. Wienerberg hat zwei Fußballplätze. Also wollten sie einfach nicht", so Zeisel. "Zwei Spiele in drei Tagen schaffen nicht einmal Profis. Ich muss auch meine Mannschaft schützen."

Das Unverständnis, das ihm aus der Wiener Fußballszene entgegenschlägt, juckt Zeisel nicht. Ob es im Sinne des Fußballs ist, Jugendliche so zur Schlachtbank zu führen, darf allerdings stark bezweifelt werden. So sieht es auch der WFV. Der Straf- und Kontrollausschuss wird sich mit dem Spiel befassen und es auf Paragraf 111a überprüfen - der Fair- Play- Paragraf. Im Falle einer Verurteilung der Wiener Viktoria reicht das Strafmaß von der Ermahnung über eine Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro bis hin zum Verbandsausschluss.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung