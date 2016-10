Fans sollen FIFA- Fußballer des Jahres auswählen!

Überraschung! Die Wahl zum FIFA- Fußballer des Jahres wird heuer unter der Alleinregie des Weltverbandes durchgeführt. Nachdem das französische Magazin "France Football" im Dezember den "Ballon d'Or" vergeben haben wird, gehen am 9. Jänner 2017 erstmals "The Best FIFA Football Awards" über die Bühne. Wie die FIFA am Montag bekannt gab, soll die Öffentlichkeit per Online- Voting an der Wahl beteiligt werden.