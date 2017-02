Fans gehen für Marko Arnautovic auf die Barrikaden

Über 70 Prozent der User konnten nicht verstehen, dass Marko Arnautovic als nervig bezeichnet wurde. Auf anderen Portalen fielen Umfragen ähnlich aus. Jetzt fragt man sich, wo der Fehler bei der Umfrage gelegen ist, die Marko Arnautovic quer durch Österreichs Medien als nervig hingestellt hatte?

Die Insights sind spannend: Die Umfrage stammt von "Marketagent.com". Von 606 Personen, die Marko Arnautovic in dieser Umfrage kannten, haben ihn 38 Prozent als nervig eingestuft. Was alles schon wieder komplett relativiert.

Unfaire Wertung

Arnautovic trat unter 15 verschiedenen Sportlern (Hermann Maier, Marcel Hirscher, Anna Veith, Benjamin Raich, Michaela Kirchgasser, Hans Knauß, Hans Krankl, Herbert Prohaska, Anna Veith, Max Franz, Niki Lauda, Dominic Thiem, David Alaba, Hannes Reichelt, Stefan Kraft) an. In der "Endwertung" war er der "nervigste Promi" vor Hansi Hinterseer, Conchita Wurst, Roland Düringer und DJ Ötzi.

Natürlich ist diese Wertung nicht fair, denn bei DJ Ötzi, Conchita Wurst & Co. setzt man wohl von Beginn weg andere Maßstäbe an, ab wann einer "nervig" ist.

"Goldene Himbeere" ???

Wirklich nervig ist, dass scheinbar in Kauf genommen wird, das Image eines Top- Fußballers weiter anzukratzen, um Schlagzeilen zu machen. In der Presseaussendung war von der symbolischen "Goldenen Himbeere" für Arnautovic zu lesen, von Agenturen wurden die Informationen letztlich auf das Ranking und die Aussage "Arnautovic nervt am meisten" runtergebrochen. Und die Medien haben das dankbar übernommen.

Bewusst gelogen hat hier keiner, aber die Verkettung der vielen oben genannten Gründe hat Arnautovic übel in die Karten gespielt. Wieder mal.

Das sagt Marko

Und was sagt der englische Premier- League- Star selbst dazu? "Ich konzentriere mich auf meine sportlichen Erfolge. Und freue mich über meine fast 400.000- Facebook- Anhänger, die mich immer unterstützen."

krone.at- Sportchef Max Mahdalik