Fan- Attacke auf Sohn! Henrik Larsson tritt zurück

In einer Mitteilung sagte Klubchef Mats- Oka Schulze am Mittwoch, die Rücktrittsentscheidung des 45- Jährigen sei gemeinsam mit dem Verein getroffen worden. Nach dem Abstieg von Helsingborgs IF aus Schwedens erster Liga hatten Randalierer auf dem Spielfeld den Sohn von Larsson attackiert. Dieser hatte sein Team zwar zuvor im entscheidenden Play- off- Rückspiel gegen Halmstad in Führung gebracht, die spätere 1:2- Niederlage aber auch nicht verhindern können. Nach dem Abpfiff stürmte ein Dutzend teils maskierter Rowdys auf den Rasen, zerrte an Larssons Trikot, ein Randalierer versetzte dem Profi einen Schlag.

24.11.2016, 07:47 AG/red