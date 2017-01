Fabrikarbeiter aus 7. Liga wechselt zum FC Arsenal

Der 20- Jährige begeisterte bei den Probetrainings die Verantwortlichen der "Gunners". "Ich habe meine ganzen Urlaubstage dafür aufgebraucht", schmunzelte das Talent. Unter anderem sollen Crystal Palace und Sheffield Wednesday an dem Engländer, der sein Geld in einer Fabrik des Autoherstellers Bentley verdient hatte, dran gewesen sein. Kurios: Bramall wurde kurz vor seinem Arsenal- Engagement in der Fabrik gekündigt.

Glückspilz Cohen Bramall (li.) und Arsenal-Coach Arsene Wenger Foto: Arsenal London

"Ich war völlig baff. Ich habe geglaubt, ich soll mit der U23 trainieren, aber es waren zwei Trainings mit den Profis. Es war eine Riesen- Ehre", beschrieb Bramall die Einheiten beim FC Arsenal. Trainer Arsene Wenger zeigte sich vom Jungspund begeistert: "Er ist ungeheuer schnell, hat einen guten linken Fuß und den Wunsch, es richtig zu machen!"

Der Youngster kann nun die Arbeit am Fließband der Fabrik hinter sich lassen und sich beim FC Arsenal beweisen. In der Rückrunde wird er "nur" bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, dennoch schwärmte Wenger: "Bramall ist eine spannende Perspektive."

