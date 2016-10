Ex- Sturm- Star Avdijaj: Unfall und Fahrerflucht

Ex- Sturm- Kicker Donis Avdijaj hat Ärger mit der Polizei. Das 20- jährige Supertalent, das von Jänner 2015 bis Sommer 2016 an die Grazer ausgeliehen war, spielt mittlerweile wieder bei seinem Stammverein Schalke 04 in der deutschen Bundesliga, sorgt aber nur abseits des Platzes für Aufsehen...