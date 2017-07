Ex- Salzburger Keita sorgt für Trainingsabbruch

Der deutsche Vizemeister RB Leipzig bereitet sich gerade in Seefeld (Tirol) auf die kommenden Aufgaben in Bundesliga und Champions League vor. Dabei sorgte nun aber der Ex- Salzburg- Kicker Naby Keita im Training für einen Eklat. Das Training wurde daraufhin abgebrochen. Oben im Video sehen Sie Eindrücke vom Leipziger Trainingslager.