Ex- Profi Stewart erhob schwere Missbrauchsvorwürfe

Englands Ex- Fußball- Teamspieler Paul Stewart hat schwere Missbrauchsvorwürfe gegen einen seiner Jugendtrainer erhoben. Der 52- Jährige gab in einem Interview mit dem "Mirror" (Mittwochausgabe) an, dass er im Alter von elf bis 15 Jahren täglich missbraucht worden sei. Stewart spielte in seiner Karriere unter anderem für Tottenham Hotspur, Liverpool und Manchester City.