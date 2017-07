Ex- Grazer Avdijaj darf nicht mit ins Trainingscamp

Zuletzt konnte Avdijaj bei Schalke sportlich nicht überzeugen. Zudem wurde er von Schalke- Trainer Domenico Tedesco aus dem Kader für das Testspiel gegen Paderborn gestrichen, da der Deutsch- Kosovare zu spät zu einem Vereinstermin erschienen war. Nun warf der deutsche Bundesligist den Youngster aus dem Kader für das Trainingslager in Mittersill. Mit dabei sind hingegen die beiden ÖFB- Teamspieler Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf.

"Donis stellt seinen Gemütszustand gerne nach außen dar. Ab und zu muss er in den Spiegel schauen, um sich zu hinterfragen. Trainieren, ohne zu mosern. Dass der Coach nicht so zufrieden mit ihm ist, hat ja Gründe", wird Schalke- Manager Christian Heidel in der "Bild"- Zeitung zitiert.

Für Sturm gelangen dem talentierten Jungspund 13 Tore und elf Torvorlagen in 45 Einsätzen. Bei Schalke gab es für ihn kaum Erfolgserlebnisse. Nach der Degradierung scheint seine Zeit in Gelsenkirchen nun vorbei zu sein ...