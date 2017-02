Europas WM- Teilnehmer in unterschiedlichen Gruppen

Im Verteilungskampf um die WM- Startplätze will die Europäische Fußball- Union weitere Forderungen stellen. "Jedes europäische Team muss in einer unterschiedlichen Gruppe sein", sagte UEFA- Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag in Nyon nach einer Sitzung des Exekutivkomitees. "Wir sind zuversichtlich, dass die Qualität für uns spricht, und dass alle 16 die nächste Runde erreichen."