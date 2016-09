Euro- Frust bei RB Salzburg! 1:3- Pleite auf Schalke

In der Liga hat der Ruhrpott- Klub nach fünf Runden keinen Zähler auf dem Konto, in der Europa League nach dem 1:0 zum Auftakt in Nizza schon deren sechs. Ganz anders die Salzburger, die nach der zweiten Pleite bereits gehörig um den Aufstieg zittern müssen. Denn das Parallelspiel der Gruppe I zwischen Krasnodar und Nizza endete mit einem 5:2- Sieg der Russen, die damit wie Schalke beim Punktemaximum halten.

Foto: AP

Nominell beste Salzburger in der Start- Elf

Aufseiten der Salzburger durfte Trainer Oscar vor Spielbeginn aufatmen, Mittelfeld- Dauerläufer Konrad Laimer meldete sich nach Muskelproblemen rechtzeitig fit. So konnte der Spanier auf die nominell beste Elf zurückgreifen. Angeführt von Kapitän Soriano durfte diesmal, anders als noch gegen Krasnodar, auch Flügelspieler Wanderson von Beginn an ran.

Munas Dabbur (Oberschenkelprobleme) stand wie ÖFB- Teamspieler Stefan Stangl nicht im Kader und hatte damit etwas mit Schalke- Torjäger Klaas- Jan Huntelaar gemein. Anstelle des erkälteten Niederländers bot Schalke- Coach Markus Weinzierl den erst 19- jährigen Schweizer Breel Embolo an vorderster Front auf. Am rechten Flügel kam der auffällige ÖFB- Teamspieler Alessandro Schöpf zu seinem dritten Saison- Einsatz von Beginn.

Foto: AFP

Goretzka bringt S04 im 2. Anlauf in Führung

Die Gäste begannen mutig, doch die Deutschen bestraften die erste defensive Unachtsamkeit sofort: Der unbedrängte Linksverteidiger Sead Kolasinac setzte vor dem Tor Goretzka in Szene. Salzburg- Goalie Alexander Walke konnte den folgenden Schuss zwar noch nach vorne abwehren, im zweiten Versuch bezwang Goretzka per Kopf aber den am Boden liegenden Walke (15.).

Die komplett in Rot spielenden Salzburger machten in der Folge mehr für ein über weite Strecken mäßiges Spiel, die besseren Chancen fand Königsblau vor: Nach einem weiten Geis- Pass kam Schöpf zum Abschluss, Walke konnte sich auszeichnen (26.). Mit Fortdauer der Partie agierte die Garcia- Elf fehleranfälliger, frühe Gelbe Karten ließen Laimer und Dayot Upamecano im Mittelfeld nur mehr vorsichtig die Löcher stopfen.

Foto: AFP

Caleta- Car fälscht Ball ins eigene Gehäuse ab

Die zweite Hälfte begann mit einem gewaltigen Schockmoment: Caleta- Car fälschte eine ungefährliche Höwedes- Hereingabe gegen den Lauf von Walke ab - der Ball kullerte zum vorentscheidenden 2:0 ins Tor. Nachdem Walke einen Kopfball von Höwedes entschärft hatte (54.), gelang Lainer aus dem Nichts beinahe der Anschlusstreffer (55.). Mit seinem gelungenen Solo forderte er damit erstmals Schalke- Goalie Ralf Fährmann, der per Fußabwehr zur Stelle war.

Mit dem Momentum im Rücken entwickelte Schalke aber zunehmend mehr Offensiv- Wucht, die sich im Abstauber- Tor von Höwedes nach einem Eckball niederschlug (58.). Schalke spielte danach befreit auf, gab sich aber, nachdem allein Schöpf drei sehr gute Einschussmöglichkeiten vorgefunden hatte, scheinbar mit dem 3:0 zufrieden. Salzburg bewies Moral: Matija Nastasic köpfelte eine Lainer- Flanke direkt vor die Füße des Spaniers, der volley seinen 25. Treffer auf internationalem Parkett erzielte (72.).

Foto: AP

Salzburg wacht zu spät auf, Schalke lässt nichts anbrennen

Plötzlich wackelte Schalke: Schüsse von Wanderson und Takumi Minamino wurden wie ein Berisha- Flugkopfball (79.) gerade noch geblockt. Erst jetzt schien Salzburg die Ehrfurcht vor dem deutschen Bundesligisten abgelegt zu haben und kam bis zum Schluss einige Male gefährlich vors Tor. Es blieb aber beim Teilerfolg - einem klaren Chancenplus in der Schlussphase. Nächste Chance auf Punkte haben die Salzburger am 20. Oktober im Heimspiel gegen das ebenfalls punktlose Nizza.

Das Ergebnis:

Schalke 04 - RB Salzburg 3:1 (1:0)

Veltins- Arena, 48.374, SR Serdar Gözübüyük/NED

Tore: 1:0 (15.) Goretzka, 2:0 (47./ET) Caleta- Car, 3:0 (58.) Höwedes, 3:1 (72.) Soriano

Gelbe Karten: Keine bzw. Laimer, Upamecano, Caleta- Car, Soriano

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac (80. Baba) - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka (67. Konopljanka), Meyer (88. Stambouli) - Embolo

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Upamecano, Laimer (65. Radosevic) - Lazaro (65. Minamino) , Berisha, Wanderson (89. Rzatkowski) - Soriano