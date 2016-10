Erste Saisonpleite für ManCity, Stoke erkämpft 1:1

Am Mittwoch war die Erfolgsserie von Manchester City in der Champions League zu Ende gegangen, die "Citizens" hatten sich nach zuvor zehn Pflichtspiel- Erfolgen seit dem Amtsantritt von Guardiola mit einem 3:3 bei Celtic Glasgow begnügen müssen.

Am Sonntag hätten die Spurs sogar noch höher gewinnen können, aber City- Tormann Claudio Bravo hielt in der 65. Minute einen Strafstoß von Erik Lamela. Bei Tottenham war Kevin Wimmer nicht im Kader. In der Premier- League- Tabelle bleibt Manchester City trotz der Niederlage an der Spitze, hat einen Punkt Vorsprung auf Tottenham, das nun als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen ist (fünf Siege, zwei Remis).

Meister Leicester City mit kam im Heimspiel gegen Southampton nur zu einem 0:0. Christian Fuchs spielte beim Titelverteidiger, der auf Platz zwölf der Tabelle steht, durch. Mit Burnley gegen Arsenal am Sonntagabend wurde die siebente Runde beendet.

Stoke erkämpft 1:1 gegen Manchester United

Nachzügler Stoke City hat Manchester United am Sonntag im Old Trafford erstmals seit fast 36 Jahren einen Punkt abgetrotzt. Das Remis für die "Potters" stellte Joe Allen mit seinem Tor zum 1:1 in der 82. Minute sicher. Der eingewechselte Anthony Martial (69.) hatte die sechstplatzierten Red Devils von Startrainer Jose Mourinho in Führung gebracht.

Während der Waliser Allen mit einem persönlichen Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für das WM- Quali- Match gegen Österreich am Donnerstag in Wien tankte, blieb Arnautovic bei seinem 100. Premier- League- Einsatz sein zweites Saisontor verwehrt. Der österreichische Offensivspieler musste zudem in der 77. Minute nach einem Schlag auf das Knie angeschlagen ausgewechselt werden. Stoke hatte in der Schlussphase bei einem Kopfball von Paul Pogba (89.) an die Latte Pech.

Premier League, 7. Runde:

Freitag

Everton - Crystal Palace 1:1

Samstag

Swansea City - Liverpool 1:2

Hull City - Chelsea 0:2

Sunderland - West Bromwich 1:1

Watford - Bournemouth 2:2

West Ham - Middlesbrough 1:1

Sonntag

Manchester United - Stoke City 1:1

Leicester City - Southampton 0:0

Tottenham Hotspur - Manchester City 2:0

Burnley - Arsenal 17.30 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Manchester C. 7 6 0 1 11 18 2. Tottenham 7 5 2 0 9 17 3. Arsenal 7 5 1 1 9 16 4. Liverpool 7 5 1 1 8 16 5. Everton 7 4 2 1 6 14 6. Manchester U. 7 4 1 2 5 13 7. Chelsea 7 4 1 2 3 13 8. Crystal Palace 7 3 2 2 3 11 9. West Bromwich 7 2 3 2 1 9 10. Southampton 7 2 3 2 1 9 11. Watford 7 2 2 3 -1 8 12. Leicester 7 2 2 3 -3 8 13. Bournemouth 7 2 2 3 -5 8 14. Burnley 7 2 1 4 -4 7 15. Hull City 7 2 1 4 -7 7 16. Middlesbrough 7 1 3 3 -3 6 17. Swansea 7 1 1 5 -6 4 18. West Ham 7 1 1 5 -9 4 19. Stoke 7 0 3 4 -11 3 20. Sunderland 7 0 2 5 -7 2