Enttäuschendes 1:1 für Altach gegen Dinamo Brest!

Der SCR Altach muss um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League bangen! Nach einem 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den weißrussischen Cup- Sieger Dinamo Brest sind die Vorarlberger im Rückspiel am kommenden Donnerstag zum Handeln gezwungen. Stefan Nutz erzielte im Schnabelholz in der 49. Minute die Altacher Führung, Pawel Sedko (74.) gelang noch der Ausgleich. Die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde findet bereits am Freitag in Nyon statt.