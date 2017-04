Englischer Ex- Teamstar (44) stirbt an Herzinfarkt

Der englische Topklub Tottenham Hotspur trauert um seinen U23- Trainer Ugo Ehiogu. Der 44 Jahre alte frühere Nationalspieler starb am Freitagmorgen in einem Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarktes, nachdem er am Donnerstag im Trainingszentrum der Spurs zusammengebrochen war. Dies bestätigte Tottenham am Freitag.