England besiegt Spanien bei Frauen- EURO!

Mitfavorit England hat das Topduell gegen Spanien am Sonntag 2:0 (1:0) gewonnen und kann bei der Fußball- Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden für das Viertelfinale planen. Vor den Augen von ÖFB- Präsident Leo Windtner und Sportdirektor Willi Ruttensteiner, die zwei mögliche Österreich- Gegner in der K.o.- Phase beobachteten, trafen in Breda Francesca Kirby (2.) und Jodie Taylor (84.).