Elferkillerin Zinsberger: "Das ist ein Wahnsinn!"

Österreich führt mit 3:2, Spaniens Meseguer tritt an - und Zinsberger fischt den Elfer von ihr gesehen links raus. "Es ist ein Wahnsinn, ich bin einfach cool geblieben", schilderte die Bayern- Legionärin später, der Sportpsychologin Mirjam Wolf noch Tipps mitgab. "Manu, du kannst hier und jetzt ein Zeichen setzen."

Foto: GEPA, AFP

Und sie sollte tatsächlich zur Heldin des Abends werden. "Ich war mir sicher, dass wir alle treffen und die Manu einen halten kann, weil sie eine super Torfrau ist", sagte Nici Billa.

Makas verletzt sich am Knie

Dabei hatte Österreich bis zum Elfmeterschießen einiges zu überstehen. Denn die ÖFB- Girls mit Kapitänin Viki Schnaderbeck statt Gini Kirchberger in der Innenverteidigung (Teamchef Dominik Thalhammer: "Eine enge Entscheidung.") waren gegen die Spanierinnen mit ihrem Tiki- Taka immer zu Defensivarbeit gezwungen. Nach knapp 20 Minuten hatte Billa die erste gute Chancen. Dabei blieb’s, weil aus dem Mittelfeld heraus - abgesehen von Laura Feiersinger - zu selten gefährliche Aktionen entstanden. Und dann noch Lisa Makas ausfiel. Die Flügelflitzerin schied nach 42 Minuten (ohne Fremdeinwirkung) mit Verdacht auf Kreuzbandriss im linken Knie aus.

Foto: GEPA

Für sie kam Nadine Prohaska, die per Kopf nach Feiersinger- Corner die bis dahin beste Chance für Rot- Weiß- Rot hatte (53.).

Nun gegen Dänemark

0:0 nach 90 Minuten, 0:0 auch nach der Verlängerung, in der die Österreicherinnen all ihren Kampfgeist in die Waagschale geworfen hatten. Beim Elferschießen verwandelten alle, jetzt wartet am Donnerstag Dänemark.

Christian Mayerhofer/Tilburg, Kronen Zeitung

Hier im Video sehen Sie, wie die ÖFB- Damen nach dem Halbfinaleinzug völlig ausflippten:

