Elfenbeinküste bei Afrika- Cup noch ohne Sieg

Kapitän Geoffroy Serey Die (67.) glich die Pausenführung des Kongo in der zweiten Spielhälfte zwar aus, mehr war für die Elfenbeinküste aber nicht mehr zu holen. Der Außenseiter ging in Oyem durch Neeskens Kebano (9.) und Junior Kabananga (28.) zweimal in Führung. Das 1:1 erzielte der bei Manchester City aussortierte Stürmer Wilfried Bony (26.) von Stoke City.

Redaktion krone Sport