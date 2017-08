EL- Play- off: Österreichisches Trio im Losglück!

Wie die Auslosung am Freitag in Nyon außerdem ergab, trifft die Wiener Austria auf NK Osijek aus Kroatien. Altach bekommt es mit Maccabi Tel Aviv aus Israel zu tun. Die Spieltermine im Play- off sind für 17. und 24. August fixiert.

Fußball- Legende trainiert Viitorul

Als Meister stieg Salzburgs Gegner Viitorul in der dritten Qualifikationsrunde ein und schlitterte nach einem 1:0- Heimsieg gegen Apoel Nikosia im Rückspiel noch in eine 0:4- Niederlage. "Viitorul kommt, so wie wir, aus der Champions League- Qualifikation, wo sie letztlich nur knapp ausgeschieden sind", meinte Salzburg- Cheftrainer Marco Rose. In der Tat war es am Mittwoch zum Ende der regulären Spielzeit noch 1:0 für den zypriotischen Vertreter gestanden, erst in der Verlängerung fing sich die Hagi- Truppe drei Treffer ein.

Der mittlerweile 52- Jährige ist der wichtigste Fußballer, den Rumänien bisher hervorgebracht hat. Als Regisseur mit dem Hang zum begnadeten Pass galt Hagi, der im Kreis Constanta unweit der gleichnamigen Kreishauptstadt geboren wurde, als einer der besten Mittelfeldspieler des Planeten.

Eindhoven- Killer gegen Austria

Die Austria bekommt es mit NK Osijek zu tun. Der Klub aus Kroatien eliminierte in der dritten Qualifikationsrunde überraschend PSV Eindhoven. "Sie sind eine starke Mannschaft. Wir haben trotzdem das Vertrauen zu sagen, wir können sie schlagen", gab sich "Veilchen"- Coach Thorsten Fink in einer ersten Reaktion zuversichtlich. "Es ist eine schwere Aufgabe, aber lösbar."

Osijek wurde in der abgelaufenen Saison Vierter im kroatischen Oberhaus. In der Europa- League- Qualifikation überstand der Verein aus dem Osten Kroatiens aber schon drei Runden. Nach Aufstiegen gegen Santa Coloma aus Andorra und den FC Luzern düpierte Osijek auch Eindhoven. Nach einem 1:0 in den Niederlanden setzte sich NK am Donnerstag auch zu Hause mit 1:0 durch.

Alle Begegnungen im Überblick:

Viitorul Constanta (ROU) - Red Bull Salzburg

NK Osijek (CRO) - Austria Wien

SCR Altach - Maccabi Tel Aviv

Viktoria Pilsen - AEK Larnaka

Shkendija Tetovo (MKD) - AC Milan

Vardar Skopje (MKD) - Fenerbahce Istanbul

Ajax Amsterdam - Rosenborg Trondheim

Roter Stern Belgrad - FK Krasnodar

BATE Borissow - PFK Olexandriya (UKR)

Club Brügge - AEK Athen

Maritimo Funchal - Dynamo Kiew

Dinamo Zagreb - Skenderbeu Korca (ALB)

Ludogorez Rasgrad (BUL) - Suduva Marijampole (LTU)

Panathinaikos Athen - Athletic Bilbao

Apollon Limassol - Midtjylland (DEN)

NK Domzale (SLO) - Olympique Marseille

Partizan Belgrad - Videoton FC (HUN)

FH Hafnarfjördur (ISL) - SC Braga

Everton FC - Hajduk Split

FC Utrecht - Zenit St. Petersburg

Legia Warschau - Sheriff Tiraspol

PAOK Saloniki - Östersunds FK

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen:

13:15 Uhr: Das sind für alle drei Teams durchaus machbare Gegner, besonders Salzburg und Austria sollten in Normalform das Play- off überstehen. Und wer wie Altach in der Runde zuvor KAA Gent ausschaltet, sollte auch Maccabi Tel Aviv schlagen können.

Altach muss sich mit Maccabi Tel Aviv messen und tritt im Hinspiel zuhause an!

13:12 Uhr: Viitorul aus Rumänien ist der Gegner von Red Bull Salzburg. Die "Bullen" spielen zunächst auswärts!

13:10 Uhr: Austria Wien trifft auf Osijek und muss zuerst auswärts antreten!

13:08 Uhr: Michael Heselschwerdt, Leiter für UEFA- Klubwettbewerbe, unterstützt Marchetti bei der Auslosung.

Michael Heselschwerdt, Leiter für UEFA- Klubwettbewerbe, unterstützt Marchetti bei der Auslosung.

Insgesamt 44 Mannschaften befinden sich in den acht Töpfen.

UEFA- Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti erklärt den Auslosung- Modus. Die Spannung in Nyon steigt!

Red Bull Salzburg kann im Play- off auf Vitorul, Hafnarfjördur, Hajduk Split, Apollon Limassol und Panathinaikos treffen. Das sollte für die "Bullen" doch machbar sein.

Die möglichen Austria- Gegner sind Maritimo, Roter Stern Belgrad, AEK Athen, Osijek und Shkendija. Besonders Belgrad wäre sicher ein schwere Aufgabe für die "Violetten".